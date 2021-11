Beurzen kijken uit naar Fed

Het Nederlandse Verkley, een portefeuillebedrijf van Gimv actief in ondergrondse kabel- en leidingnetten, gaat een 'strategische combinatie' aan met zijn sectorgenoot Baas. Baas is een nationale speler in de aanleg van energie infrastructuur met aanvullende dienstverlening op het gebied van glasvezelnetwerken, terwijl Verkley actief is in het aanleggen en onderhouden van ondergrondse infrastructuur in het Noorden van Nederland. Het is onder meer gespecialiseerd in horizontaal gestuurd boren.