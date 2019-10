Beurzen krijgen nieuwe tik

Vastgoedondernemer Bart Versluys trekt zijn belang in het Belgisch-Amerikaanse diagnosticabedrijf MDxhealth op tot 5,48 procent. Met de drempel van 5 procent overschreden is Versluys één van de grotere aandeelhouders in het bedrijf en verwerft hij ook stemrecht. MDxHealth is gespecialiseerd in diagnosetesten voor prostaatkanker.

De West-Vlaming stapte via zijn financiële holding Scorpiaux in bij de vorige kapitaalverhoging van MDxHealth eind augustus. Dat gebeurde tegen een bodemprijs van 0,85 euro per aandeel, de laagste uitgifteprijs ooit voor MDxHealth.

De zakenman is geen nieuwkomer in de farmaceutische sector. Hij nam via Scorpiaux eerder al kleine belangen in Fagron (1,2 procent) en Mithra (4,5 procent).