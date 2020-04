Beurzen lassen adempauze in

Zowel in New York als in Londen zit de olieprijs in de lift. De WTI-olie, de Amerikaanse variant, wordt 5,9 procent duurder tot 25,02 dollar. De Brent-olie stijgt 2,6 procent tot 32,70 dollar per vat.

De Opec+, dat zijn de Opec-landen plus enkele grote olieproducenten die geen lid zijn van het kartel (in de eerste plaats Rusland), houden donderdag om 14 uur GMT een videoconferentie. Het is de bedoeling dat ze tot een akkoord komen over een productievermindering.

Rusland en Saoedi-Arabië zijn sinds een maand in een prijzenslag verwikkeld en de Saoedi’s hebben hun productie stevig opgevoerd. Het gevolg is dat de wereld wordt overspoeld met olie, terwijl de vraag gedaald is door de coronacrisis. De olieprijs was daardoor in maart gehalveerd, maar is in april al een stuk hersteld.