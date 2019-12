Beurzen lassen pauze in

Goedemorgen. Wall Street kroop dinsdag nog iets hoger dankzij goede cijfers over de huizenbouw en de industriële productie. De koerswinsten waren echter bescheiden, wat niet verwonderlijk is gezien de pieken waarop de Amerikaanse beurzen noteren. De Dow Jones en de Nasdaq stegen met 0,1 procent, terwijl de S&P500 nagenoeg stabiel bleef.

De teneur in Azië is vanmorgen gelijklopend. Na de recente rally lassen de beurzen er een pauze in. Hongkong blijft stabiel, Shanghai en Taiwan gaan licht hoger en Seoel licht lager. Het verlies is het grootste in Tokio: -0,55 procent.