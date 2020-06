Beurzen lassen pitstop in na rally

Goedemorgen! Na de verkoopgolf maandagochtend en de sterke rally dinsdag - met meer dan 3 procent winst in Europa - is het deze ochtend in het Verre Oosten weer even 'risk off'. De meeste Aziatische beursbarometers noteren licht lager, in Tokio is er bijna 1 procent verlies. Beleggers kijken toch met enige zorg richting Peking, waar de opstoot van covid-19 de lokale overheid tot drastische actie noopt.