Beurzen licht hoger na stabiel China

De groei in Azië vertraagt echter. In de eerste zes maanden van het lopende boekjaar was er in die regio nog een omzetgroei van 5 procent in lokale deviezen; in het derde kwartaal bedroeg de groei maar 2 procent meer. Richemont schrijft dat toe aan een ‘ernstige verkoopkrimp’ in Hongkong, veroorzaakt door de al maanden aanhoudende sociale onrust.