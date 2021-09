Een pijnlijk boekhoudschandaal bij de fintechspeler Wirecard wierp een schaduw over de Duitse aandelensterrenkorf DAX en dwong de Duitse beurs na 32 jaar tot een make-over. De resultaten daarvan horen we vrijdagavond. Dan komen we de nieuwe samenstelling van de DAX te weten met 40 in plaats van de huidige 30 leden.