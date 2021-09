Beurzen op weg naar herstel

Maxigesic IV, een middel om post-operatieve pijn te bestrijden dat werd ontwikkeld door het Luikse farmabedrijf Hyloris , mag in twee bijkomende landen op de markt worden gebracht: in Zuid-Korea, de vierde grootste markt in Azië, en in Panama.

In Zuid-Korea hoopt partner Kyongbo Pharmaceuticals het pijnmiddel begin volgend jaar te kunnen lanceren. De licentiehouder voor Panama, Pharma Bavaria International, is van plan om Maxigesic IV later dit jaar te beginnen verkopen. Pharma Bavaria heeft intussen een licentieovereenkomst voor Maxigesic IV in 17 landen in Latijns-Amerika en de Caraïben.

Maxigesic IV is een nieuwe combinatie van 1.000 mg paracetamol en 300 mg ibuprofen. De oplossing wordt geïnjecteerd om pijn na een ingreep te behandelen.