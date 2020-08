Vastgoedontwikkelaar VGP zag de omzet over de eerste jaarhelft met 27,8 procent stijgen tot 165,2 miljoen euro. De nettowinst stijgt met 135 procent tot 196,9 miljoen euro.

VGP had eerder al in een 'positieve winstwaarschuwing' laten weten dat de winst ruim zou verdubbelen tot '180 à 200 miljoen euro'. Het is dus de bovenkant van de vork geworden.