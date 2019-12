Beurzen rustig op weg naar Kerstmis

Het hernieuwbarechemiebedrijf Avantium heeft Bart Welten benoemd als financieel directeur. Hij treedt in januari in functie. Het is de bedoeling dat hij vanaf de volgende algemene vergadering (14 mei 2020) ook in de raad van bestuur gaat zetelen.

Welen heeft 30 jaar ervaring in financieel beleid en een goede kennis van de chemische en de life sciences-sector. Hij was eerder aan de slag bij Centrient Pharmaceuticals, DSM Resins en DSM Anti-Infectives. Welten is jurist van opleiding en behaalde een MBA aan Boston College in de VS.