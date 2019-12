Beurzen sluiten sterk 2019 in mineur af

Deze paukenslag met oudjaar willen we niet onthouden: Carlos Ghosn, bijna twee decennia lang topman van de alliantie Renault-Nissan, duikt plots op in Beiroet. De Libaans-Frans-Braziliaanse ex-CEO van Renault zegt geen vertrouwen te hebben in de Japanse justitie. Hoe hij precies aan de bewaking in Japan ontsnapt is, is niet duidelijk.