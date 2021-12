Dinsdag was een stevige hersteldag in Europa en New York. De Europese beurzen veerden 1,65 procent op. Na drie neerwaartse dagen oordeelden beleggers op Wall Street dat het welletjes was geweest. De Dow Jones won 1,6 procent, de S&P500 1,8 procent en de Nasdaq eindigde zelfs met 2,4 procent winst .

In Aziƫ is het enthousiasme vanmorgen sterk bekoeld. De zorgen over de omikronvariant primeren en het is onduidelijk of en in welke vorm het megastimuluspakket van president Biden door de Senaat geraakt.