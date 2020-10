De opbrengsten over de eerste zes maanden van 2020 daalden naar 465.000 euro komende van ruim 5 miljoen euro in dezelfde periode in het voorgaande boekjaar. Dat is voornamelijk het gevolg van de verkoop van de eierdivisie Belovo-Columbus. Naast de eieractiviteiten deed de investeringsmaatschappij ook een kantoorgebouw in thuisbasis Erembodegem van de hand. Met de opbrengst verwierf ze de resterende aandelen in de steenkoolmijnsite La Troupette, die nu voor 100 procent eigendom is van Beluga.