Beurzen starten verkiezingsdag met winst

De peilingen blijven Democratische kandidaat Joe Biden een ruime voorsprong geven, hoewel de de voorspellingen in de zogenaamde 'swing states' krap blijven. Beleggers maken zich zorgen over de mogelijkheid dat de uitkomst zal worden betwist, wat betekent dat er pas een tijdje een duidelijke winnaar komt. Hoewel het aantal virusgevallen in de VS enigszins is vertraagd, blijven verschillende staten recordaantallen infecties noteren. 'Het is min of meer een binaire uitkomst', zegt Quincy Krosby, hoofdstrateeg Prudential Financial. 'De vraag is: kijkt de markt momenteel naar een overwinning van Biden? En zal het teleurgesteld zijn als we dat niet hebben?'.