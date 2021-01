Beurzen stijgen op laatste werkdag Trump

Ierland telt zo'n 5 miljoen inwoners en met ongeveer 30.000 bedden is het aanbod van verzorgingstehuizen lager dan in de meeste andere landen. Volgens Eurostat zal het aandeel van mensen dat 65 of ouder is groeien met een substantieel hoger tempo dan in andere Europese landen. Op dit moment weet het aanbod de vraag niet bij te houden.