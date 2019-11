Nadat op Wall Street de Dow Jones vrijdagavond even de handrem op de eindejaarsrally zette, trappen de Aziatische beurzen de week op een sombere noot af. In Japan noteert de Nikkei nog grosso modo stabiel, maar vooral in Hong Kong is er stevig verlies door de oplopende spanningen in de vroegere kroonkolonie. Ook de Chinese beurzen noteren op verlies.