Beurzen trekken de handrem aan

Een opvallend persbericht gisteren van Umicore . De materialengroep laat weten dat de bedrijfswinst over 2020 rond 530 miljoen euro zal liggen. Dat is een stuk beter dan de 465 à 490 miljoen die begin november vooropgesteld had en zo'n 4 procent meer dan de 509 miljoen over boekjaar 2019.

De belangrijkste factor is de hoge vlucht van het edelste metaal ter wereld, rodium (zie grafiek), met dank aan de wereldwijd strengere emissienormen. Die boom vertaalt zich in recordresultaten voor de 'bovengrondse mijnbouwer' die de recyclagetak van Umicore in Hoboken is.