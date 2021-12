Goedemorgen! Na het kerstweekend hervat de beurshandel vandaag. Al zal dat in Europa waarschijnlijk met de handrem op gebeuren, aangezien de City van een verlengd kerstweekend geniet. In tegenstelling tot de handelaars in New York en op het Euorpees continent genieten de traders in Londen vandaag en morgen van vakantie, ter compensatie voor Kerstmis en Tweede Kerstdag (Boxing Day), die in het weekend vielen.