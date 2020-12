Beurzen trekken zich op aan vaccin- en stimulushoop

ABO-Group , de Belgische specialist in bodemonderzoek, neemt begin volgend jaar het Franse bedrijf GEO+ Environnement over. Hierdoor zal zijn omzet met 1,5 miljoen euro toenemen en komen er een 25-tal medewerkers bij. ABO betaalt de overname met eigen middelen.

GEO+ Environnement is gevestigd in Gardouch, in de buurt van Toulouse, en heeft vijf kantoren verspreid over Frankrijk. Het bedrijf is gespecialiseerd in milieuadvies voor mijnbouw, steengroeven en dijken.