Beurzen trekken zich op aan verse stimulushoop

Goedemorgen! Twee dingen houden de beurzen momenteel bezig: de Chinese economie en de moeizame onderhandelingen over extra stimulus in de VS.

De Chinese economie is de klap van het voorjaar te boven gekomen. In het derde kwartaal dikte het bbp van de Volksrepubliek met 4,9 procent aan. Dat is iets minder dan verwacht, maar de binnenlandse consumptie herstelt.

In de VS heeft Nancy Pelosi, de Democratische ‘Speaker of the House’, een deadline voor vooruitgang in de besprekingen met het Witte Huis over een bijkomend stimuluspakket op dinsdag gezet. Tijdens het weekend waren er lange discussies met minister van Financiën Steven Mnuchin. De Amerikaanse futures staan mooi positief.

Ook de Aziatische beurzen gaan overwegend hoger. De beurs van Tokio wint meer dan 1 procent, Hongkong wint 0,7 procent en Seoel 0,65 procent. Shanghai is eerdere winst kwijt en noteert nu licht lager.