Beurzen tussen wal en schip

Welkom op de laatste Markten Live van deze week. De aandelenbeurzen lassen een pauze in. Na een vlakke sessie op Wall Street moeten vroege winsten in Tokio en Seoel plaats ruimen voor verlies in een dunne handel. De volumes liggen op de Aziatische beurzen slechts op een derde van het recente gemiddelde. Sidney en Shanghai boeken voorlopig wel nog op bescheiden winst.

Beleggers blijven de heropflakkering van sommige virus-hotspots afwegen tegen recordstimulusmaatregelen om de ersgste impact van de pandemie op te vangen. Vooral in de VS laat het coronavirus nog sterk van zich horen. Het aantal besmettingen in Florida stijgt opnieuw sneller dan het weekgemiddelde en de ziekenhuisopnames in Texas kenden donderdag de sterkste toename tot dusver.

Ondertussen blijven ook de Chinees-Amerikaanse spanningen sudderen. President Trump zei dat de VS een 'volledige ontkoppeling' van China zou kunnen nastreven.

'In deze markt weten analisten, strategen, bedrijven noch portefeuillemanagers wat de bedrijfswinsten zullen zijn in 2020 of 2021', zei Kate Moore, hoofdstratege bij BlackRock. 'We ervaren zo veel disrupties in de economie en de consumptiepatronen dat de markt hoogst onvoorspelbaar is.'