Beurzen twijfelen na Nasdaqrally

Unibail-Rodamco-Westfield maakte maandag bekend dat het een akkoord heeft bereikt met een consortium van Franse institutionele investeerders over de verkoop van een kantoorgebouw in Frankrijk. De in Amsterdam genoteerde vastgoedgroep verkocht het het kantoor SHIFT in Issy-les-Moulineaux, een voorstad van Parijs, voor een bedrag van 620 miljoen euro. De deal is een onderdeel van het plan van € 9 miljard dat vorige maand werd onthuld om de balans te versterken. De transactie zal in januari 2021 worden afgerond.