Beurzen verteren hoge inflatie

Begin september kondigde de Waalse specialist in prostaatkankertests MDxHealth het voornemen aan ook een notering in de Verenigde Staten aan te vragen. Toen was nog niet duidelijk of MDxHealth een notering op de New York Stock Exchange of Nasdaq ambieerde. De keuze is nu gemaakt: het wordt Nasdaq. De ADS'en - Amerikaanse effecten waarachter een buitenlands aandeel schuilgaat - zullen de ticker MDXH meekrijgen.



MDxHealth heeft bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC een aanvraag tot notering ingediend. Hoeveel ADS'en zullen worden aangeboden, wanneer het aanbod zal lopen en wat de omvang zal zijn, is nog niet bepaald.