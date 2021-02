Beurzen vlaggen week in mineur af

Maar de Mechelaars hebben een strohalm, en een vrije dikke bovendien: 5,2 miljard euro op de bank per 31 december. Méér dan de huidige beurswaarde van 4,5 miljard euro. Al moet daar meteen bij dat de cash op de bank bij het gros van de biotechbedrijven een 'moving target' is, gelet op de cash die het lopende onderzoek verbrandt in afwachting van de verhoopte latere commerciële lancering.

Een prognose voor de cash burn in 2021 is er nog niet, omdat Galapagos alle kosten en ook het onderzoeksplatform tegen het licht houdt. 'We zullen onze O&O-portefeuille herbekijken', zegt CEO Onno van de Stolpe.

Eerder had van de Stolpe toegegeven dat Galapagos nu met een kloof in de ontwikkelingspijplijn zit. Maar ook dat de goede gevulde bankrekening opties verschaft voor een doorstart: 'We hebben 5 miljard cash op de bank. Dat is een luxepositie. We kunnen overnames doen, of een onderzoek in de laatste studiefase inlicentiëren. Dat is de snelste weg.