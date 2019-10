Beurzen wachten op Amerikaans banenrapport

Goedemorgen. De Amerikaanse beurzen werden donderdag in de vroege handel geschokt door een opvallend zwak cijfer voor de dienstensector . Dat wakkerde de vrees aan dat de slabakkende industrie stilaan ook het consumentenvertrouwen besmet, dit alles tegen de achtergrond van de aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China.

Wall Street wist echter te herstellen, vooral op hoop dat de Federal Reserve zal ingrijpen om de motor aan de praat te houden. De Dow Jones sloot 0,5 procent in de plus, de S&P500 0,8 procent en de Nasdaq zelfs 1,1 procent.

Dé gebeurtenis van de dag wordt het Amerikaanse banenrapport. Economen denken dat er in september 148.000 banen zijn bijgekomen in de VS, iets meer dan in augustus (130.000). De werkloosheid zou stabiel blijven op 3,7 procent. Maar niet iedereen is er gerust op. ING sluit niet uit dat de cijfers slecht uitpakken.