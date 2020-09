Beurzen wachten op Fed

IBA heeft een contract beet in de eigen achtertuin. De Waalse specialist in protontherapie maakte gisteren bekend dat het een deeltjesversneller mag bouwen voor IRE, het nationaal instituut voor onderzoek naar nucleaire geneeskunde in Fleurus in de provincie Henegouwen. De deeltjesversneller zal dienen om Germanium te produceren, een isotoop dat gebruikt wordt om kankers in vroege stadia op te sporen. Een product waarnaar de vraag volgens het persbericht 'wereldwijd snel stijgt'.