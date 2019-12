Beurzen wachten op details handelsakkoord

Goedemorgen. De Verenigde Staten en Peking bereikten vrijdag een basisakkoord dat een aanzet moet geven tot een latere bredere handelsovereenkomst en zo een einde moet maken aan de handelsoorlog. China gaat meer Amerikaanse producten, in het bijzonder landbouwproducten invoeren; de VS gaan de invoerheffingen op 120 miljard dollar aan Chinese producten halveren en hebben zondag ook nieuwe heffingen niet laten ingaan.

De vraag is nu of dat allemaal concreet zal worden en op welke manier. Veel details zijn immers nog niet bekend. De Amerikaanse beurzen, die weliswaar op recordhoogte staan, reageerden vrijdag lauwtjes.

In Azië noteren de beurzen vanmorgen gemengd met lichte verliezen in Tokio, Seoel en vooral Hongkong, en kleine winsten in Shanghai en Taiwan.