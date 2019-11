Jensen krikt belang in Jensen op

Gisteren maakte we melding van een blokorder van 100.000 aandelen in Jensen tegen 32,20 euro per stuk. Vandaag weten we dankzij een melding op de FSMA-website dat CEO Jesper Jensen via zijn vehikel Jensen Invest aan de koopzijde stond. De verkoper is nog niet bekend. Onder Capfi Delen en Lazard beschikken over flinke pakketten Jensen. Ook 2018 kocht Jensen al eens 50.000 aandelen bij.