Beurzen wegen Bidens stimulus af tegen inflatiegevaar

De vrees drijft meteen weer boven dat het steunplan van het goede te veel zal zijn en de inflatie zal doen oplopen. De rente op Amerikaans staatspapier trekt weer aan, wat in Azië druk zet op de beurzen. We noteren 1,1 procent verlies in Hongkong, 1,05 in Shanghai, 0,8 procent in Seoel en 0,6 procent in Tokio.