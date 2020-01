Beurzen wikken handelsdeal

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), de belangrijkste chipleverancier van Apple, publiceert beter dan verwachte resultaten en ook de prognoses voor het huidige kwartaal verrassen positief. In het lopende kwartaal tot eind maart verwacht TSMC een omzet tussen 10,2 en 10,3 miljard dollar, tegenover een analistenverwachting van 9,6 miljard dollar.

TSMC profiteert van de opmars van meer geavanceerde chips in smartphones. In 2019 investeerde TSMC 15 miljard dollar in technologie in anticipatie op de opmars van 5G smartphones. In 5G smartphones zitten meer chips dan in smartphones van de vorige generatie.