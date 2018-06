Beurzen zakken dieper na nieuwe dreiging Trump

Het uitrookbod is verstreken en dat betekent dat Sanofi nu alle aandelen en andere effecten van Ablynx in handen heeft. Tijdens de squeeze out-periode, die op 22 mei van start ging en liep tot 12 juni, werden nog eens 2.893.201 aandelen en 8 converteerbare obligaties van Ablynx aangeboden.

Aandelen en converteerbare obligaties die niet werden aangeboden tijdens het uitrookbod, worden geacht van rechtswege aan Sanofi te zijn overgedragen. Voor de afwikkeling hiervan staat de Deposito- en Consignatiekas in. Houders zullen, net als tijdens het overnamebod, 45 euro per aandeel (of ADS) en 393.700,78 euro per converteerbare obligatie ontvangen.