Beurzen zakken door nieuwe lading invoertarieven

Kepler Cheuvreux start de opvolging van het Luikse farmabedrijf Mithra met een koopadvies en een koersdoel van 37 euro. Het beurshuis verwijst naar de twee innovatieve geneesmiddelen Estelle en Donesta, respectievelijk een anticonceptiepil en een middel om opvliegers te bestrijden, die in een laat ontwikkelingsstadium zitten en op markten ter waarde van 11 miljard euro mikken. Beide middelen zijn gebaseerd op een lichaamseigen oestrogeen, estetrol, dat dezelfde voordelen heeft als andere oestrogenen maar zonder de nadelen op het vlak van veiligheid.

Het beurshuis merkt ook op dat Mithra voor al zijn producten reeds significante (distributie)akkoorden heeft weten af te sluiten. Voor de producten op basis van estetrol is er wel nog ruimte in de VS en Europa.