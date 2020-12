Beurzen zetten december sterk in

UniCredit laat CEO Jean-Pierre Mustier aan het einde van zijn mandaat in april zal vertrekken. De split komt er na een botsing met het bestuur van de Italiaanse bank over de te volgen strategie. De voormalige Franse investeringsbankier heeft UniCredit de afgelopen vier jaar door een pijnlijke herstructurering geleid, waardoor de balans werd versterkt en de blootstelling aan het met schulden beladen Italië werd verminderd.

Na vruchteloze pogingen om een ​​buitenlandse deal te sluiten eal te sluiten, had Mustier fusies en overnames uitgesloten. Met dat standpunt leefde hij steeds meer op gespannen voet met het bestuur die UniCredit zag achterophinken in de overnamekoorts in de sterk versnipperde Italiaanse bankensector. 'In de afgelopen paar maanden is het duidelijk geworden dat de strategie niet langer overeenstemmen met het huidige denken van de raad', zei Mustier in een verklaring.