Beurzen zetten rally voort

Bij Nyrstar vindt straks een - virtuele - bijzondere en gewone algemene vergadering plaats. Daarop wordt beslist over de liquidatie van de zinkgroep. Meer dan een formaliteit is dat niet, omdat het quorum van 50 procent hoogstwaarschijnlijk niet wordt bereikt. Maar daarmee is de kous niet af. Collega Marc De Roo analyseert wat er kan gebeuren , en wat de Belgische aandeelhouders doen om hun belangen te vrijwaren.

Intussen is Nyrstar bezweken onder de combinatie van een torenhoge schuldenlast en krimpende winst. De aandeelhouders zijn vorig jaar voor één symbolische euro onteigend. Het aandeel Nyrstar is nu een monoholding met louter nog een belang van 2 procent in het 'nieuwe Nyrstar' (NN2 dat de smelters en zinkmijnen controleert. De resterende 98 procent is in handen van grootaandeelhouder Trafigura.