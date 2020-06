Beurzen zetten rally voort

Goedemorgen ! De Aziatische beurzen staan vanochtend duidelijk op winst. Zowel de Japanse Nikkei225 als de Hang Seng-index uit Hongkong noteert zowat 1 procent in de plus. Het zag er nochtans even heel beroerd uit. Van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Peter Navarro verscheen het citaat 'het handelsakkoord met China is voorbij'. Hierop gingen de Aziatische beurzen onderuit. Nadien meldde Navarro dat het citaat uit zijn context was getrokken. En er volgde nog een geruststellende tweet van president Trump waarna de beurzen terug hoger gingen.