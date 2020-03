Beurzen zetten remonte voort

Biocartis , de specialist in snelle medische diagnose, waarschuwt in zijn vooruitzichten voor 2020 voor een 'matige' impact van het coronavirus, rond april zou de situatie zich moeten stabiliseren. Mede daardoor lijkt de outlook aan de omzichtige kant.

Het bedrijf verwacht 300 à 350 nieuwe Idylla-zaklabo's te installeren. Het middenpunt van die vork is lager dan de 337 stuks over 2019, wat het geïnstalleerde ecosysteem op 1.310 stuks bracht. Een snelle uitbouw van dat ecosysteem is cruciaal om via de recurrente verkoop van 'cartouches' voor die labo's rendabel te worden. Zo'n cartouches is een soort plastic cassette met bloed of weefsel die in het zaklabo wordt gestopt.

Die snelle uitbouw is vooralsnog niet geval: voor 2020 voorspelt CEO Herman Verrelst 30 procent meer cartouches te verkopen, 228.000 stuks. Die groeivoet is iets lager dan die van 32 procent over boekjaar 2019.

Hoe belangrijk het is een turbo op de verkoop te zetten, leren de cijfers over 2019: tegenover 37,7 miljoen inkomsten stonden 93,3 miljoen kosten. Resultaat: een operationeel verlies van 55,6 miljoen euro. Biocartis beschikt wel over een stevige cashbuffer van 179 miljoen euro, dankzij de uitgifte van zowel converteerbare obligaties als nieuwe aandelen in het voorjaar van 2019.

De diagnosespecialist heeft er een beroerd beursjaar 2019 op zitten: hij moest vorig najaar opbiechten dat de grote commerciële inspanningen om op de Amerikaanse markt door te breken, vooralsnog niet renderen. Integendeel: Biocartis halveerde de groeiprognose voor de verkoop van cartouches. Sindsdien noteert het aandeel rond een dieptepunt (zie grafiek), meer dan de helft onder de intekenprijs van vijf jaar geleden.