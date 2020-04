Beurzen zetten zich schrap voor zwarte cijferregen

Goedemorgen. De Europese beurzen reageren straks voor het eerst sinds het verlengde Paasweekend op nieuwe maatregelen die regeringen wereldwijd al dan niet nemen tegen het coronavirus . Terwijl Spanje gradueel zijn niet-essentiƫle bedrijven weer opstart, blijft in Frankrijk nog minstens tot 11 mei een lockdown van kracht.

In de VS trekt het resultatenseizoen weer op gang met kwartaalcijfers bij bankreuzen JP Morgan en Wells Fargo. Ook Johnson & Johnson geeft inkijk in de mate waarin het coronavirus de bedrijfsprestaties impacteerde.