Beurzen zijn groeivrees al weer te boven

De Europese centraal bankiers vergaderen vanaf vandaag vlak voor het zomerreces over het stimulusbeleid, morgen weten we meer.

Niet alleen gaan de bestuurders in een naar verwachting pittige tweedaagse bijeenkomst trancheren hoe hun nieuwe inflatiedoelstelling zich op korte termijn in het beleid vertaalt, maar ze beloven ook hun communicatie helderder te maken. Of, zoals de collega's bij Het Financieele Dagblad zo mooi formuleren, 'krokanter'. Het zal welkom zijn, want zoals bekend zijn centraal bankiers iets té bedreven in eufemismen om voor leken verstaanbaar te zijn.