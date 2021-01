Beurzenrally lijkt alweer voorbij

Goedemorgen. De beurzen konden donderdag wat bekomen van de volatiliteit die was veroorzaakt door short squeezes. In Europa waren er kleine winsten, in New York won de Dow Jones 1 procent.

Intussen lijkt de sfeer alweer omgeslagen. De Amerikaanse futures noteren negatief en in Azië staan flinke verliescijfers op de borden. We zien 1,8 procent verlies in Tokio en 3 procent in Seoel. Shanghai en Hongkong zakken circa 0,7 procent.

De volatiliteit veroorzaakt door het speculatieve kopen van zwaar afgestrafte aandelen, wat shorters verplicht snel bij te kopen – en andere aandelen in hun portefeuille te verkopen, neemt weer toe. Beursmakelaar Robinhood Markets versoepelt de beperkingen op de handel in sommige van die aandelen. Daardoor stegen GameStop en AMC weer in de nabeurshandel.