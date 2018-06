Beurzenrally valt stil in Azië

Greenyard maakt nabeurs de resultaten van het gebroken boekjaar 2017/18 bekend. De vraag is of het nettoresultaat positief zal zijn.

Greenyard, de multinational in verse, diepgevroren en bereide groenten en fruit, bezorgde beleggers een maand geleden een koude douche. Op 2 mei stuurde het bedrijf van Hein Deprez een winstwaarschuwing uit.

Omzetmatig loopt er niets mis: Greenyard voorspelt een omzet van circa 4,175 miljard euro, wat in lijn is met de analistenconsensus.

Schermvullende weergave Hein Deprez, CEO van Greenyard ©Photo News

De marges stonden echter ook in de tweede helft van het boekjaar onder druk. In de divisie Fresh (verse groenten en fruit) was er een tijdelijke groeivertraging en de divisie Prepared (ingemaakte groenten en fruit, en kant-en-klare producten) had last van aanhoudende prijsdruk en hoge aankoopprijzen. De tak Horticulture (potgrond en substraten) had dan weer te lijden onder het winterweer in het vierde kwartaal.

Dit alles zal resulteren in een recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) van ongeveer 140 miljoen euro. Dat is 4 procent minder dan in 2016/17. De winst voor belastingen zou wel verbeteren van 0,8 tot 5 miljoen euro dankzij de besparingen die de in december 2016 doorgevoerde herfinanciering opleverde. Het cijfer van 5 miljoen euro is wel veel lager dan analist Thijs Hoste van Degroof Petercam had verwacht en dit heeft te maken met erg hoge uitzonderlijke kosten.

De hamvraag is hoeveel Greenyard netto zal overhouden. Vorig boekjaar stond onderaan de resultatenrekening amper 0,7 miljoen euro of 0,02 euro per aandeel.