Bezweert Turkije crisis met renteverhoging?

Bij een escalerende groeimarktencrisis keken de Europese beurzen vorige week opnieuw tegen stevig verlies aan. Bij de opeenvolgende verkoopgolven blijven slechts weinig aandelen overeind.



Of de komende vijfdaagse beterschap brengt, zal mee van Murat Cetinkaya afhangen. De man heeft zowat de moeilijkste job ter wereld. Eigenlijk zou de gouverneur van de Turkse centrale bank om het beleggersvertrouwen te herstellen en de inflatie af te remmen de rente fors moeten verhogen. Maar dat is buiten president Erdogan gerekend. Die verzet zich tegen renteverhogingen en lijkt zo de economische theorie op zijn kop te zetten door te suggereren dat de hoge inflatie het gevolg is van een hoge rente.



De Turkse centrale bank vergadert donderdag. Ze suggereerde maandag dat ze de rente zal verhogen. Maar de prognoses van economen lopen logischerwijs ver uiteen, blijkt uit een peiling van Bloomberg.



Eén Turkse econoom voorspelt dat de centrale bank de rente fors optrekt van 17,75 naar 25 procent. Een andere econoom verwacht dat de beleidsrente onveranderd blijft. De vrije val van de lira heeft de inflatie in augustus doen stijgen naar 17,9 procent. De centrale bank streeft naar ... 5 procent inflatie.