Proximus verhoogt prognose na sterke zomer

Goedemorgen. Apple, Amazon, Alphabet en Facebook waren donderdagavond mooi op de afspraak . Samen boekten ze 38 miljard dollar winst in het vierde kwartaal. Daarmee bewijzen ze nogmaals hoe sterk ze staan in deze coronatijden.

In de aanloop naar de kwartaalresultaten van de ‘big four’ trok Wall Street hoger. Het sentiment zat goed dankzij een recordgroei van de Amerikaanse economie in het derde kwartaal. De vrees voor een nieuwe vertraging in het vierde kwartaal door strengere coronamaatregelen verdween even naar de achtergrond.