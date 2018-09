Bij Leasinvest is de kleine Belg nog welkom

Leasinvest trapt vandaag zijn kapitaalverhoging af. En in tegenstelling tot de geldrondes van Argenx, Galapagos en Shurgard is de kleine Belgische belegger wél welkom. Op de beleggersdag in Londen probeerde Ageas toehoorders te charmeren met een royaal dividend.