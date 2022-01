Biocartis behaalt jaardoelstelling | UCB verliest koopadvies

In Azië gaat het er vanmorgen voorzichtig aan toe. In Hongkong herstellen de technologiewaarden wat, maar niet in Seoel. De beurs van Shanghai noteert licht positief. Tokio houdt de deuren gesloten om 'Coming of Age Day' te vieren.

De verwachting is dat de kerninflatie in december is gestegen tot 5,4 procent van 4,9 procent in november. Mocht het cijfer nog hoger uitkomen, kan de Federal Reserve mogelijk nog iets agressiever uit de hoek komen dan tot dusver verwacht. Momenteel is er volgens de futures 90 procent kans op een eerste renteverhoging in maart en op een tweede in juni.