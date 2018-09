Biocartis krikt jaarprognose op

Goedemorgen! Neen, een makkelijk beursjaar is 2018 niet. De Bel20 noteert na een vierde stevige verliesbeurt in de jongste vijf dagen nu 8 procent onder het peil van nieuwjaar. Indexzwaargewicht AB InBevwordt midscheeps getroffen door de groeimarktcrisis en noteert nu 16 procent lager dit jaar.

Daarmee is de biergigant lang niet de rode lantaarn in de Brusselse beursbarometer : Telenet (-20%), ING (-25%), Proximus (-27%), Ontex (-31%), Bekaert (-41%) en Bpost (-47%) doen nog slechter in het mijnenveld dat de Brusselse beurs dit jaar is.

En toch is er één aandeel dat onverstoorbaar records aaneenrijgt en met 30 procent winst tot nog toe in 2018 veruit de best presterende Bel20'er is: Sofina . De spilholding van de zeer discrete familie Boël stond decennialang omwille van haar op zijn zachtst gesteld zuinige communicatie te boek als 'schone slaapster' van de Brusselse beurs, maar is dit jaar dus met een schok ontwaakt.

Dit jaar is Sofina zelfs begonnen met het schrijven van een nieuwsbrief, om beleggers al snel na het afsluiten van het halfjaar de belangrijkste trends weeer te geven. De tweede editie van die nieuwsbrief, in juli, bracht de bevestiging dat de holding een beresterk 2018 beleeft met een netto-actiefwaarde, de 'spaarpot' van de aandeelhouder, die met 8 procent gestegen is.

De beurskoers is met een veelvoud van die 8 procent gestegen. Beurshuis KBC Securities becijfert dat Sofina nu nog met een korting van slechts 7 procent op de netto-actiefwaarde noteert. Dat is voor Sofina ongezien: tot voor kort beliep de korting meer dan 20 procent, jarenlang was ze zelfs meer dan 30 procent.