Biocartis op pechstrook van de beursrally

Degroof Petercam reageert positief op de cijfers van Biocartis , in contrast tot de beleggers die het aandeel bijna 5 procent lager duwen. 'De impact van het coronavirus lijkt in de eerste jaarhelft kleiner dan verwacht. Voor het eerst zien we de gemiddelde verkoopprijs van een cartridge (voor gebruik in de Idylla-minilabo) stijgen naar 120 euro, tegenover 104 euro over de eerste helft van 2019. Deze trend zien we voor het eerst sinds de lancering in de VS. Bovendien gelooft het management dat Biocartis 250 Idylla-labo's kan verkopen over de tweede helft van 2020. Dat is een record.'