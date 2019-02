Biocartis verkoopt 1.000ste zaklabo

Greenyard heeft geen topjaar achter de rug, en publiceert dadelijk meer gedetailleerde omzetcijfers dan het al gaf in januari. Veel nieuws verwachten we niet, ook niet over de aanpak van de schuldencrisis bij het bedrijf. De schuldgraad swingt de pan uit omdat de winst halveerde in 2018. Het bedrijf wil onderdelen verkopen en overweegt alle opties, zoals een kapitaalverhoging. Sommige analisten hebben het over nieuwe aandelen ter waarde van wel 100 miljoen euro of meer om in één beweging schoon schip te kunnen maken, terwijl de resterende beurswaarde nog 163 miljoen bedraagt.