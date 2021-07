Biotalys sluit 7 procent lager op eerste beursdag

Nog even een update over de twee Belgische neofieten aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Nasdaq zet zijn debuut op Wall Street sterk in en koerst 5 procent hoger. De specialist in slaapapneu gaf er 2,76 miljoen nieuwe aandelen te plaatsen, tegen 30 dollar per stuk. Omgerekend is dat 25,33 euro. Zowel in Brussel als in New York schiet het aandeel hoger.