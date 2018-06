Biotech en farma boven in Brussel

De Brusselse en Europese beurzen maakten gisteren een pas op de plaats. De vrees voor een escalerende handelsoorlog blijft de stemming overheersen.



Vastgoed staat vandaag in de schijnwerpers. Vooreerst is het de laatste dag om in te tekenen op de kapitaalverhoging van Cofinimmo. De vastgoedgroep wil 155 miljoen euro ophalen. Per 13 aandelen kunnen beleggers inschrijven voor 1 nieuw aandeel tegen 94,50 euro per stuk, een korting van 12,8 procent tegenover de koers voor het nieuws bekendraakte.



Het geld dient om de investeringen in Duitse rusthuizen te financieren en de schuldgraad beperkt te houden tot 45 procent. Cofinimmo sloot gisteren 0,6 procent lager op 103,90 euro.



Ook Aedifica (+0,4%, 78,60 euro) investeert volop in Duitse rusthuizen. Gisteren nabeurs kondigde het bedrijf aan 10 miljoen euro neer te tellen voor een zorgcentrum met 126 eenheden in de deelstaat Saksen-Anhalt. Het brutohuurrendement bedraagt 6 procent, de huurovereenkomst met de Duitse uitbater SARA loopt dertig jaar. De aankoop wordt in april afgerond en betaald met de kredietlijnen. Aedifica haalde in maart 219 miljoen euro op. Logisch dus dat het bedrijf stelt dat er nog overnames zullen volgen.



Xior, specialist in studentenkoten, laat het geld eveneens rollen. De 'kotmadam' koopt het 'Bonnefanten College', een voormalig klooster van 257 kamers in Maastricht. De totale investeringswaarde zal na de herontwikkeling zowat 34 miljoen euro bedragen. Xior kondigde de deal al eerder aan, gisteren werd hij afgerond. Het verwachte aanvangsrendement bedraagt 6,25 procent. Het bedrijf verwacht het gebouw in gebruik te nemen in september 2019. De overname doet Xiors presence in Maastricht stijgen tot 557 studentenkamers.



Xior schoot gisteren 4,4 procent hoger tot 37,60 euro. Het nieuws werd nabeurs bekendgemaakt. De 'kotmadam' maakte een eerste verschijning in het halfjaarlijks favorietenlijstje van analisten - dat met glans werd gewonnen door AB InBev.