In afwachting van de goedkeuring van het middel in de auto-immuunziekte myasthenia gravis (MG), is er al een mooie opsteker voor Argenx' stermiddel efgartigimod. De Amerikaanse gezondheidswaakhond FDA geeft efgartigimod de status van weesgeneesmiddel voor de behandeling van de zenuwziekte CIDP. De status van 'orphan drug' is een erkenning als geneesmiddel tegen zeldzame ziektes waar geen andere behandeling voor bestaat.